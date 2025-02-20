По словам республиканца, Конгресс США не допустит, чтобы российский диктатор был награжден за его несправедливое вторжение в Украину.

Республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик встал на защиту Украины и Владимира Зеленского после последних заявлений президента Дональда Трампа. По его словам, любой "мир", который вознаградит Москву за войну, является "недопустимым".

"Президент Владимир Зеленский не должен заключать никаких соглашений, навязанных ему любым внешним государством, которые не гарантируют безопасность и суверенитет украинского народа, который избрал его более 73% голосов избирателей на выборах, признанных свободными и честными Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где я работал комиссаром и назначенным Конгрессом США представителем. Россия никогда не проводила таких выборов", - отметил республиканец на своей странице в соцсети X.

По его словам, Зеленский и все участники переговоров должны знать, что существует определяющее количество членов Конгресса США от обеих партий, которые способны сделать все возможное, чтобы не дать российскому диктатору получить вознаграждение за его "незаконное вторжение, изнасилование, похищение, пытки и убийства украинского народа, в том числе стольких женщин и детей".

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"Мы используем все рычаги и каждый голос, что есть в нашем распоряжении, несмотря на личные или политические последствия. Этот вопрос является настолько чувствительным ко времени и настолько экзистенциальным. Он является определяющим для наследия. Мы все хотим немедленного прекращения жестокого российского вторжения и убийств. Для того, чтобы мирное соглашение было справедливым и длительным, оно должно быть заключено таким образом, чтобы привлечь к ответственности российских захватчиков, защитить достоинство украинских жертв и обеспечить справедливое и равноправное распределение расходов между всеми европейскими странами", - считает Фицпатрик.

По его словам, если поступить иначе, то это означает поощрять будущие войны и "увековечить будущие страдания и кровопролитие".

"Речь идет о мире через силу. Речь идет о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл - это то, что Америка всегда должна отстаивать", - подытожил политик.

Заявления Трампа по Украине - что известно

Напомним, ранее в ООН отреагировали на скандальное заявление Трампа о "нелегитимности" Зеленского. Там отметили, что президент Украины "занимает свою должность после надлежащих выборов".

Также Дональд Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по полезным ископаемым. Кроме того, во время своего выступления он продолжил нападки на президента Украины Владимира Зеленского.

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