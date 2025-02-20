В ООН считают, что Зеленский занимает свою должность после надлежащих выборов.

Организация Объединенных Наций считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером государства, ведь он руководит страной после законных выборов. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Deutsche Welle.

Таким образом можно сделать вывод, что ООН не соглашается со словами президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский якобы является "диктатором".

"Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащих выборов", - сказал Дюжаррик в комментарии для журналистов.

Видео дня

Заявления Трампа о Зеленском - что известно

Как писал УНИАН, в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп набросился на Зеленского. По его словам, президент Украины является "скромно успешным комиком и диктатором без выборов".

"Представьте себе, скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет закончить. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему прислали, "исчезла", - отметил Трамп.

Также президент США обвинил Украину в срыве соглашения по полезным ископаемым. Кроме того, он добавил, что США потратили $350 млрд на Украину однако, в отличие от Европы, ничего не получили за это.

Вас также могут заинтересовать новости: