По его словам, Штатам нужен президент, который имеет моральную ясность относительно этой войны, а сейчас он этого не видит.

Американский конгрессмен-республиканец Джон Бейкон, представляющий 2-й избирательный округ штата Небраска в Палате представителей, раскритиковал позицию президента Дональда Трампа по Украине.

В комментарии CNN политик сказал, что новый лидер "ошибся", назвав украинского президента Владимира Зеленского диктатором, поскольку тот был избран на свою должность демократическим путем. "Президенту нужен день на перезагрузку - и начать все сначала. Он сделал плохой поворот. Я думаю, что то, что он сказал, неправильно. И это позор".

Конгрессмен уверяет, что слова Трампа не отражают взгляды всей Республиканской партии и многие республиканцы знают, что слова президента были неправильными.

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"Путин начал это вторжение. Он - диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Зеленский был избран законно. Украина является жертвой. И я просил бы, чтобы наш президент стал на сторону свободы, на сторону демократии, на сторону жертвы, а не захватчика, и отстаивал то, что является правильным".

Бейкон считает, что ответ Владимира Зеленского Трампу был тактичным. Он напомнил о военных преступлениях российских захватнических войск в Украине, отметив, что Украина должна давать отпор. Политик надеялся, что Трамп будет более решительным в отношении Украины, чем экс-президент Джо Байден, который слишком медленно передавал ее войскам оружие:

"Я надеялся, что этот президент сделает шаг вперед и попытается закончить эту войну правильным, а не неблагородным путем. А то, что мы видим сегодня, нельзя назвать благородным способом. Мы стоим на стороне диктатора, а не на стороне демократии".

Зеленский и Трамп обменялись резкими заявлениями

Как известно, в последнее время между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли напряженность и обмен резкими заявлениями.

Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы и назвал его "диктатором без выборов". Он также утверждал, что Украина получила от США 350 миллиардов долларов на войну, но не может отчитаться за половину этих средств.

Эти высказывания вызвали реакцию как в США, так и в Европе. Европейские лидеры отметили демократическое избрание Зеленского и подчеркнули, что именно Россия начала войну.

Зеленский в ответ сказал, что Трамп находится в "информационном пузыре", повторяя ложные нарративы, вероятно, российского происхождения.

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