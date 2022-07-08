Напомним, встреча министров G20 началась на Бали для российского главы МИД РФ бойкотом со стороны участников.

Российские власти не желают вести переговоров. Это доказано тем, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул встречу G20.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, которую цитирует Spiegel.

"Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть переговоров здесь не в зале, а за ее пределами, отмечает, что сейчас российское правительство не желает говорить", - сказала Бербок.

Напомним, встреча министров G20 началась на Бали для российского главы МИД РФ бойкотом со стороны участников.

В частности, сначала ряд министров отказался от традиционного совместного фото из-за присутствия Лаврова, а затем пожатия рук между российским главой МИД и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди оборвалась вопросами в сторону Лаврова о том, когда Россия планирует закончить войну против Украины.

Также российский министр покинул заседание сразу после своего выступления и не присутствовал в зале во время выступления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Позже СМИ сообщили, что Лавров досрочно покидает министерскую встречу G20 на Бали.

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