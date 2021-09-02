Они утверждают, что за последние четыре дня 287 талибов в результате боевых действий были ранены, а 35 задержаны.

Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана заявили о ликвидации 350 талибов.

Об этом представители сопротивления сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Они утверждают, что за последние четыре дня 287 талибов в результате боевых действий были ранены, а 35 задержаны.

В то же время высокопоставленный чиновник талибов Мухаммад Джалал сообщил в Twitter, что талибам удалось захватить 11 контрольно-пропускных пунктов и убить 34 бойца сопротивления.

Как передает Al Jazeera, талибы называют требования сопротивления "иррациональными". По их данным, представители сопротивления требуют 30% представительства в новом правительстве страны, а также право не сдавать оружие.

"Это серьезная проблема, особенно если учесть относительный размер этого движения сопротивления", - сказал журналист агентства.

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Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Автор: Денис Прядко