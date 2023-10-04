В то же время примерно половина американцев считает, что США должны убедить Украину заключить мир как можно скорее, чтобы избежать последствий для американских домохозяйств, даже если это означает, что Украина потеряет часть территории.

Согласно исследованию, проведенному Чикагским советом по глобальным делам в середине сентября, двухпартийная поддержка военной помощи США Украине ослабла. В то же время большинство американцев по-прежнему поддерживают отправку дополнительного оружия и материалов украинцам.

Как пишет The Washington Post, опрос Чикагского совета показал, что 63 процента взрослого населения США поддерживают предоставление дополнительного оружия и военных поставок украинскому правительству. Это сопоставимо с 65 процентами в ноябре прошлого года, но меньше, чем 72 процента в июле 2022 года.

В то же время среди республиканцев поддержка сейчас составляет 50 процентов, что на 18 процентных пунктов меньше, чем в июле 2022 года. Поддержка демократов составляет 77 процентов, почти не изменившись с 79 процентов летом 2022 года.

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Отношение к возможному вторжению России в страны НАТО

В ходе опроса также проверялись мнения по двум гипотетическим сценариям, связанным с НАТО: российское вторжение в Германию и российское вторжение в Латвию или Литву. Так, 64 процента американцев заявили, что они предпочли бы отправку американских войск, если бы Россия вторглась в Германию, а 57 процентов заявили то же самое, если бы Россия вторглась в Латвию и Литву.

Демократы примерно одинаково поддерживают защиту Германии и ее союзников в Прибалтике, в то время как республиканцы гораздо больше поддерживают защиту такой страны, как Германия (64 процента), чем такой, как Латвия, Литва или Эстония (48 процентов).

Сколько американцы готовы поддерживать Украину

Опрос Чикагского совета выявил неоднозначную поддержку идеи помощи Украине на неопределенный срок. Так, 49 процентов согласились, что "Соединенным Штатам следует убедить Украину заключить мир как можно скорее, чтобы избежать последствий для американских домохозяйств, даже если это означает, что Украина потеряет часть территории". Аналогичная часть (47 процентов) заявила, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если в результате американцам придется платить более высокие цены на бензин и продукты питания.

Большинство американцев (55 процентов) считают, что ни Россия, ни Украина не имеют преимущества в войне, по сравнению с 46 процентами в ноябре прошлого года. Тогда 26 процентов заявили, что преимущество есть у Украины, и такой же процент заявил, что преимущество у России. С тех пор восприятие положения Украины ухудшилось: 29 процентов заявили, что у России есть преимущество, а 14 процентов отдали преимущество в военном отношении украинцам.

Мало кто ожидает скорого прекращения конфликта: 34 процента говорят, что боевые действия продлятся "более года", еще 34 процента говорят, что они продлятся еще два-четыре года, а 15 процентов говорят, что они продлятся пять лет и более.

Зеленский продолжает пользоваться популярностью в США: 67 процентов оценивают его положительно, по сравнению с 81 процентом в марте 2022 года. Его рейтинг среди республиканцев за этот период упал на 26 пунктов, но 55 процентов продолжают иметь о нем положительное впечатление.

Американцы почти едины в том, что обвиняют в войне президента России Владимира Путина, причем около 9 из 10 демократов и республиканцев говорят, что он заслуживает "большой" или "достаточной" вины.

Опрос Чикагского совета проводился онлайн с 7 по 18 сентября среди 3242 взрослых по всей стране. Погрешность выборки для общих результатов составляет плюс-минус два процентных пункта.

США и помощь Украине

30 сентября Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании, чтобы избежать шатдауна. В документе не предусматривается помощь для Украины. В свою очередь президент США Джо Байден призвал не допустить остановку поддержки Украины.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поставил ультиматум для выделения помощи Украине. По его словам, перед тем как помогать Украине, нужно обеспечить безопасность границ США. После этого его сняли с должности.

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