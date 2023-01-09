Дмитрия Трофимчука разыскивал Интерпол по запросу Беларуси.

Болгария отказалась выдавать Беларуси украинского волонтера Дмитрия Трофимчука. Суд постановил, что власти РБ не смогут обеспечить соблюдение прав человека в тюрьме.

Такой информацией поделилась адвокат задержанного в комментарии "Радио Свобода". Сведения подтвердила пресс-служба болгарского суда. Во время рассмотрения запроса экстрадиции было постановлено, что на письменные обещания Минска о достойном поведении с Трофимчуком полагаться нельзя.

По мнению суда, украинского волонтера могут подвергнуть жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство поведению, применять к нему пытки и насилие в Беларуси, несмотря на официальное заявление. Сейчас Трофимчук находится на свободе со своей семьей. Его освободили из-под стражи после задержания в ноябре 2022 года.

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Украинского волонтера арестовали, когда он с женой и тремя детьми въезжал в Болгарию из Румынии. На границе выяснилось, что его разыскивает Интерпол по запросу Беларуси. Трофимчук выехал из Украины после полномасштабного вторжения России, в результате которого оккупанты разрушили его дом.

После ареста волонтера в нескольких городах Болгарии прошли митинги с требованием освободить мужчину. Протестующие заявили, что Трофимчук собирал гуманитарную помощь для Украины, а все обвинения против него сфабрикованы.

Обвинения против Трофимчука

В Беларуси утверждают, что в 2011 и 2012 годах он состоял организованной преступной группе, члены которой незаконно получили персональные и банковские данные граждан 84 стран. Якобы с помощью этой информации в интернет-магазинах было проведено 160 тысяч транзакций на общую сумму почти $8 миллионов.

Трофимчук отрицает обвинения и утверждает, что не совершал ничего незаконного. По словам родственников волонтера, он даже не подозревал о своем присутствии в списке разыскиваемых персон Интерпола.

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