Болгарский президент огорчен тем, что не сможет помешать военным поставкам в Украину.

Президент Болгарии Румен Радев обвинил депутатов парламента в разжигании войны после того, как они утвердили пакет военной помощи Украине. Такое заявление он сделал в общении с журналистами.

Болгарский президент посетовал, что не сможет ветировать решение о военных поставках в Украину, поскольку оно было принято конституционным большинством.

"К сожалению, поджигатели войны в парламенте подавляющим большинством голосов приняли решение о военной помощи Украине. Таким образом, они обязали временное правительство заключить договор с Украиной на такую ​​помощь", – заявил он.

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В то же время Радев отметил, что в пакет военной помощи Украине не включены самолеты, зенитно-ракетные комплексы и танки, передача которых "может нанести ущерб нашим боевым возможностям".

Отношение президента Болгарии к войне в Украине

Румен Радев неоднократно делал скандальные высказывания по теме российской агрессии против Украины. Так, в ноябре прошлого года он назвал Крым "российским", после чего ему пришлось оправдываться.

В апреле 2022 года, когда уже шло полномасштабное военное вторжение России в Украину, Радев выступил против поставок болгарского оружия в Украину под предлогом опасности вовлечения Болгарии в войну.

По этой теме у президента Радева возникают постоянные противоречия с парламентским большинством, где сторонники военной помощи Украине численно превосходят союзников Радева.

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