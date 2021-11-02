С сегодняшнего дня на болгарско-турецкую границу прибыли солдаты для поддержки пограничной полиции.

Болгария направила 350 солдат на границу с Турцией, чтобы помочь полиции справиться с растущим наплывом мигрантов.

Об этом каналу bTV сообщил министр обороны Болгарии Георгий Панайотов. "С сегодняшнего дня на болгарско-турецкую границу прибыли солдаты для поддержки пограничной полиции", - сказал Панайотов.

Он добавил, что 350 военнослужащих прибыли на границу вместе с 40 единицами техники.

По данным министерства внутренних дел, в этом году уже более 6500 человек незаконно пересекли границу Болгарии, что втрое больше, чем за первые девять месяцев 2020 года.

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Болгария находится на одном из основных маршрутов, по которым мигранты въезжают в Евросоюз с Ближнего Востока и Афганистана.

В августе парламент согласился отправить 400-700 солдат на границы с Грецией и Турцией, в основном для помощи в строительстве забора.

Болгария является самой бедной страной-членом ЕС и никогда не принимала большое количество искателей убежища, большинство из которых пытаются попасть в другие страны Евросоюза, прежде чем дождаться ответа от Софии о своем статусе беженца, передает "Европейская правда".

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Автор: Ирина Погорелая