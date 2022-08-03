По предварительным данным, в ходе боев есть раненые и погибшие.

Один из азербайджанских солдат погиб в результате армянского обстрела Нагорного Карабаха. В результате Армению обвинили в грубом нарушении договора по Карабаху.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий – солдат Казимов Анар Рустам оглу", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении договоренностей по Карабаху.

"Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников", - указано в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана возложили всю ответственность за инцидент на политическое и военное руководство Армении.

После инцидента, по данным СМИ, в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе начались бои. Сообщается о ранении 15 армянских военных и трех погибших. По предварительным данным, подразделения вооруженных сил Азербайджана заняли высоту возле села Салатын.

Кроме того, издание Report пишет, что азербайджанская армия уничтожила артиллерийскую воинскую часть в Хейвалы и, как минимум, один пост противника.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 марта в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев". Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе "НКР".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже сделал заявление, что ситуация в Нагорном Карабахе является напряженной и может стать кризисной.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва перебросила часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договорённостям по Нагорному Карабаху.

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