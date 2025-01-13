Украинские военные тратят все силы на то, чтобы удержать часть территорий в Курской области.

Бои в Курской области России имеют особое значение из-за потенциальной роли в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ.

Столкнувшись с перспективой непредсказуемого избранного президента США Дональда Трампа, который обещает быстро завершить войну, не уточняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию "как рычаг давления", пишет New York Times.

"Россиянам нужно захватить эту территорию любой ценой, и они бросают на это все силы, а мы отдаем все силы, чтобы ее удержать", — отмечает 46-летний командир украинского пехотного взвода, сержант Александр. Он подчеркивает, что ВСУ уничтожает техники и пехоты оккупанта "так много, что даже трудно осознать", и отмечает, что северокорейская пехота сделала бои более ожесточёнными.

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При этом, Россия, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, стремится лишить Украину контроля над частью территорий Курской области.

"Ситуация резко ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорываются через них", — добавил 30-летний командир взвода, младший сержант Алексей.

СМИ пишет, что Россия смогла вернуть около половины утраченной летом территории Курской области с помощью 12 тысяч солдат КНДР. Украинские военные, в свою очередь, не только обороняются. Они также перешли в контрнаступление, пытаясь закрепиться к западу от Суджи.

"Если они продолжат давить, а мы не будем отвечать, враг почувствует своё превосходство. Когда кто-то постоянно бьёт тебя, а ты не отвечаешь, нападающий начинает чувствовать себя комфортно, даже расслабленно", — отмечает 44-летний офицер военной разведки Андрей.

Ситуация же остается непредсказуемой, говорится в материале. Многие воины ВСУ, сражающиеся под Курском, считают, что потери территорий на востоке Украины были бы ещё более значительными без операции на территории России.

Командир батальона 47-й механизированной бригады, капитан Александр Ширшин заявляет, что Россия использует в Курской области свои самые элитные войска и лучшие резервы. По его словам, на Западе многие воспринимают полномасштабную войну в Украине "как видеоигру", не понимая угрозы, которую Россия представляет для мира.

Кроме того, Ширшин признает падение морального духа у военных за три года войны, но отмечает, что большинство солдат всё ещё осознают, почему они должны сражаться.

"Остановка будет означать нашу смерть, и всё", — подчеркнул он.

Бои в Курской области - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия уничтожила собственный комплекс ПВО в Курской области — северокорейскую систему Pongae M-2020. "РФ нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу кадыровцев, приняв его за РЛС ВСУ. В результате из-за множества проблем с взаимодействием был поражен объект спецназа Кадырова...", - говорится в сообщении одного Telegram-канала.

Кроме того, южнокорейская разведка раскрыла последние потери КНДР в Курской области. Всего, как сообщается, украинскими военными были убиты 300 и ранены 2700 военных КНДР.

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