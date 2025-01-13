Вероятно, удар нанесен по зенитно-ракетному комплексу спецназа "кадыровцев".

В Курской области РФ российские оккупанты по ошибке уничтожили собственный комплекс ПВО, который вероятно, является северокорейской системой Pongae M-2020. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, о наличии таких ЗРК на вооружении российских войск стало известно только после удара по нему российского БпЛА.

Как отмечает Коваленко, российский Fpv-дрон нанес удар по северокорейскому зенитно-ракетному комплексу малого радиуса действия - Pongae M-2020, который является аналогом ЗРК Тор-М2. Как отмечает обозреватель, оператор БпЛА, вероятно, решил, что в его прицеле некий западный образец ЗРК, и отработал по нему "на автомате". О "дружественном огне" оккупантов, в частности, сообщил Telegram-канал War Zone.

"РФ нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу кадыровцев, приняв его за РЛС ВСУ. В результате из-за множества проблем с взаимодействием был поражен объект спецназа Кадырова...", - говорится в сообщении.

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Коваленко обращает внимание на то, что в случившемся есть несколько очень важных моментов.

"Во-первых, мы можем говорить о расширении номенклатуры поставляемых из КНДР в Россию технических средств. В настоящее время верифицирована поставка следующей номенклатуры: Bulsae-4/5 - мобильный ПТРК; M1989 Koksan - 170-мм САУ; М1985/М1991 - 240-мм РСЗО; KN-15 - баллистическая ракета среднего радиуса действия. А теперь еще и система ПВО Pongae M-2020, о передаче которых не сообщала ни западная, ни южнокорейская разведка", - акцентирует Коваленко.

Во-вторых, по его словам, системы ПВО Pongae M-2020 переданы и развернуты на боевое дежурство очень скрытно - о них не знали, пока сами оккупанты по ошибке не уничтожили одну из таких установок.

Аналитик напомнил, что о поставках KN-15 тоже стало известно только, когда их верифицировали на территории РФ. По мнению Коваленко, это свидетельствует о "логистической цепочке" поставок, которые не отслеживаются разведкой союзников, что "крайне и крайне настораживает".

В то же наличие у РФ северокорейской Pongae M-2020 свидетельствует о том, что у страны-агрессора есть проблема с ПВО. Обозреватель заявил:

"У КНДР Россия запрашивает именно то, чего ей больше всего не хватает и в этих поставках отражается сложность восполнения потерь. Сначала снаряды - снарядный голод, затем "мясо" (солдаты - УНИАН) - нехватка личного состава, потом артиллерия, баллистика, а сейчас уже и ПВО".

Он также обращает внимание на тот факт, что комплекс Pongae M-2020 представляет собой точную копию пусковой ЗРК Тор-М2, представленную в 2020 году на параде в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи.

"Но все "забили" на возможность поставок технологий из России в КНДР и называли это картонным макетом. Ага, картонные макеты, как и KN-23/KN-24, прилетающие по Харькову. Как же много таких картонных макетов, которые в результате оказались боевой техникой", - подчеркнул аналитик.

Какое оружие КНДР передает России

Ранее сообщалось, что Северная Корея поставляет России не только свои крупнокалиберные САУ "Коксан", а снаряды разных калибров. Главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков заявил, что в КНДР есть тысячи САУ "Коксан". По его словам, Северная Корея может также обеспечить нужное РФ количество боеприпасов, производство которых в КНДР расширяются.

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