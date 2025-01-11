В отличие от Донбасса, на Курщине россияне вернулись к тактике массированных "мясных" штурмов.

В Курской области российская армия вернулась к своей классической тактике массированных "мясных" штурмов вместо тактики "просачивания и накопления", которая в последнее время применяется на Донбассе. Чтобы отбивать такие массированные штурмы, Силам обороны нужно больше кассетных боеприпасов, рассказал командир одного из батальонов 80-й Галицкой бригады Егор Ноздряков.

"Тактика у них именно сейчас изменилась. Если раньше это были малые группы, они их затягивали "двойками", накапливали, а потом начинали какие-то штурмовые действия, то сейчас они просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по полю "мясом" по 20-30 человек", - говорит военный.

По его словам, на определенных участках такая тактика дает успехи. Чтобы противодействовать этому ордынскому нашествию, приходится адаптировать и оборонительную тактику ВСУ.

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"Поэтому именно сейчас мы делаем акцент на пехоте и увеличении пулеметных засад, наращивании позиций, количества личного состава. Определяющими являются еще артиллерийские системы и кассетные боеприпасы. Это очень эффективное средство, которое нам очень нужно, но оно очень лимитировано. Две-три пушки кассетными боеприпасами выстреливают по этой орде, которая идет 20-30 человек по полю, то как минимум половина будет уничтожена", - уточняет Ноздряков.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Силы обороны впервые смогли взять в плен двух военных из Северной Кореи. По словам президента Владимира Зеленского, корейцы были ранены в боях на Курщине, и ранеными они попали в плен. Сейчас оба находятся в Киеве.

Также мы рассказывали, что в случае отступления ВСУ с территории Курской области это направление не вернется к спокойному состоянию. Вместо этого россияне продолжат двигаться вглубь Сумской области.

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