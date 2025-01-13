Потери КНДР составляют уже около 3 тысяч человек.

Потери северокорейских солдат в Курской области продолжают расти, и, по данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, составляют уже 3 тысячи человек.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на брифинг южнокорейской разведки, общие потери военных из КНДР в Курской области составляют около 3000 человек: 300 убитых и 2700 раненых.

Южнокорейская разведка объясняет "массовые потери" северокорейских солдат их "непониманием современной войны", включая их "бесполезную" стрельбу по дальнобойным беспилотникам.

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Также на брифинге представители разведки заявили, что Северная Корея заставляет своих солдат совершать самоубийства, чтобы не попасть живыми в плен к украинским военным.

Кроме того, отмечается, что северокорейские солдаты, попавшие в плен в Украине, не выражали намерения перебежать в Южную Корею.

По информации южнокорейской разведки, двое повших в плен солдат КНДР были из Главного разведывательного управления, ключевого северокорейского военного разведывательного агентства.

Солдаты КНДР в Украине - последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух военных КНДР. При этом он заявил, что Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

В то же время президент сообщил, что один из военнослужащих КНДР, которого Силы обороны взяли в плен на территории Курской области, хочет остаться в Украине.

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