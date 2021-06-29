Американский кикбоксер и боец смешанного стиля (MMA) Джо Шиллинг нокаутировал незнакомца в баре.
Ролик опубликовал журналист Чисанга Малата в своем Twitter.
Конфликт возник из-за того, что незнакомец перегородил дорогу американскому спортсмену. Сперва Шиллинг коснулся его и прошел мимо, однако мужчина окликнул кикбоксера. В ответ Шиллинг нанес серию ударов и нокаутировал соперника.
Как сообщает The Sun, позже Шиллинг выложил в социальных сетях ролик, в котором назвал произошедшее самообороной, а затем удалил публикацию.
Шиллинг выступал в Bellator в среднем весе в поединках по правилам MMA и кикбоксинга.
This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 28, 2021
😳pic.twitter.com/Bnm355GT4I
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