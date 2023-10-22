Блинкен отметил, что к эскалации конфликта могут привести действия Ирана и тех, кто его поддерживает.

США считают, что есть опасность новых нападений на американские войска на Ближнем Востоке и распространения войны между Израилем и ХАМАС на другие территории.

Об этом заявили госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, передает Reuters. При этом они заверили, что США стремятся предотвратить распространение конфликта.

Глава Госдепартамента отметил, что к эскалации конфликта могут привести действия Ирана и его марионеток. Он добавил, что Вашингтон надеется на освобождение большего количества заложников ХАМАС.

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"Мы обеспокоены возможной эскалацией. Фактически, то, что мы наблюдаем... это перспектива значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону, – сказал Ллойд Остин. – Если какая-либо группа или страна хочет расширить этот конфликт и воспользоваться этой крайне неблагоприятной ситуацией... то наш совет: не делайте этого".

Ситуация на Ближнем Востоке

Между тем сегодня был нанесен ракетный удар по международной военной авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака. По словам двух источников из числа военных, внутри базы был слышен взрыв.

Ранее сегодня глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля из-за войны Израиля и ХАМАСа. Вину за это он возложил на США и Израиль.

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