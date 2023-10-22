Это решение было принято после подробных обсуждений с президентом Байденом.

США развертывают дополнительную противовоздушную оборону и готовят войска на Ближнем Востоке на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщается на сайте Пентагона. По его словам, это решение было принято после детального обсуждения с президентом Джо Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока.

"Я сегодня распорядился предпринять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны (США - УНИАН) в регионе. Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля", - сказал Остин.

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США перенаправили авианосную ударную группу USS Dwight D. Eisenhower в зону ответственности Центрального командования. Она будет дополнением к авианосцу USS Gerald R. Ford, которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря.

Глава Пентагона отметил, что эти шаги обеспечат возможность реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств. Он также активировал развертывание батареи терминала обороны высокогорной зоны (THAAD), и дополнительных батальонов Patriot по всему региону.

Остин приказал подготовить дополнительные силы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы повысить их способность быстро реагировать на вызовы.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю, после чего зашли на территорию страны, убивая людей и захватывая заложников.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", а также объявила о полную блокаду Сектора Газа. Ряд стран и организаций осудили это решение и призвали отменить его.

Ежедневно под обстрелом оказывается территория Израиля, ЦАХАЛ заявляет об ударах по Сектору Газы. По данным СМИ, власти Израиля разрешили армии начать наземную операцию, когда те будут готовы к этому.

В Газе сообщали, что с начала обострения умерли 3785 человек, в Израиле - 1300.

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