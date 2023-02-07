Жозеп Боррель предупреждает о "новой волне" сфабрикованных изображений, видео и вводящих в заблуждение веб-сайтов.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз запустит новую платформу для противодействия дезинформационным кампаниям России и Китая на фоне растущих опасений.

Так называемый Центр обмена и анализа информации в рамках внешнеполитических служб ЕС - Европейская служба внешних действий (EEAS) - будет стремиться отслеживать манипулирование информацией со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия с 27 странами ЕС и более широким сообществом НПО, пишет Politico.

"Нам необходимо понять, как организованы эти кампании по дезинформации… чтобы выявить участников манипуляций", - сказал Боррелль.

Видео дня

Один из официальных лиц EEAS сказал, что это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени с НПО, странами и агентствами кибербезопасности, что позволит лучше понять возникающие дезинформационные угрозы и нарративы, а также быстрее принимать меры для решения таких проблем.

Боррелль также предупредил о "новой волне" дезинформации сфабрикованных изображений, видео и веб-сайтов, выдающих себя за средства массовой информации, которые распространяются "в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями".

Существующее подразделение ЕС по дезинформации, подразделение Stratcom, в своем первом отчете отметило, что большая часть манипуляций с зарубежной информацией в 2022 году была сосредоточена на нарративах, поддерживающих российское вторжение в Украину. Особенно были задействованы российские и китайские дипломатические каналы.

Дезинформация РФ относительно войны в Украине

Сейчас кремлевская пропаганда продолжает продвигать российские нарративы о том, что РФ является глобальным военным лидером, используя иностранных спикеров и медиа.

Военные пропагандисты Российской Федерации распространяют дезинформацию о якобы успехах оккупационных войск в Запорожской и Донецкой областях.