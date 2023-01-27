Маловероятно, что российские оккупационные силы получили существенные успехи у Орехова и Угледара.

Военные пропагандисты Российской Федерации распространяют дезинформацию о якобы успехах оккупационных войск в Запорожской и Донецкой областях.

Речь идет, в частности, о городе Орехов и Угледаре, сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"На протяжении последних шести дней, российские онлайн-комментаторы утверждали, что российские силы значительно продвинулись вперед, прорвав украинскую оборону в двух районах: в Запорожской области возле города Орехов, и за 100 км на восток, в Донецкой области, возле Угледара", - указывается в сообщении.

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По данным Минобороны Британии, российские подразделения совершили локальные, разведывательные атаки у Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия действительно добыла каких-либо существенных успехов. Как отмечают в разведке, есть реалистичная возможность, что российские военные источники намеренно распространяют ложную информацию в попытке намекнуть, что российская операция набирает обороты.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, РФ потеряла в Украине почти 125 тысяч военных только за прошедшие сутки защитники нашей страны уничтожили 850 российских захватчиков.

По данным Генштаба, ВСУ отбили атаки оккупантов возле Бахмута, Угледара и еще 9 населенных пунктов. В Институте изучения войны сообщили, что защитники Украины возобновили контрнаступление в районе Кременной. Кроме этого, рашисты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении.

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