У Путина появятся мотивы согласиться на прекращение огня только после серьезных изменений в России.

Война стимулирует инновации и политические изменения. В частности, в Украине она привела к стремительному развитию беспилотников. В это же время Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным постепенно ослабевает. Такое мнение высказал бывший глава Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричард Дирлав в своей колонке для The Telegraph.

Он отметил, что из-за войны Украина и РФ страдают от стресса. По его словам, крах в любой момент может настигнуть любую из сторон.

Зависимость Украины от поддержки США

Дирлав подчеркнул, что у союзников Украины все еще есть средства, чтобы сохранить страну. У России же дела обстоят иначе. Китай трудно назвать надежной страховкой путинского режима.

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Экс-глава MI6 заявил, что союзники легко вынудили Украину согласиться на прекращение огня. Одновременно с этим Киев быстро развивает собственную оружейную промышленность и оцифровывает поле боя. Тем не менее Украина сильно зависит от американской тактической разведки.

Удары Украины по целям на территории РФ не позволили оккупантам нарастить достаточные силы для стратегического прорыва. Когда президент США Дональд Трамп временно приостановил передачу Киеву разведывательной информации, результат стал заметен почти мгновенно. Россияне воспользовались этим для возвращения под свой контроль территорий в Курской области, которые захватила Украина, напомнил Дирлав.

По словам экс-главы MI6, у Украины пока нет возможности получать такой же объем полезных разведанных без помощи США. Европейские союзники не могут заменить их.

"Она (Украина - УНИАН) - пушинка в руках администрации Трампа - отсюда и ужасная сделка по полезным ископаемым, которую Зеленский должен в основном принять, прикусив язык", - считает Дирлав.

Путина будет трудно заставить прекратить войну

Экс-глава MI6 заверил, что Россией не получится манипулировать таким же образом. По его словам, пока нет никаких свидетельств того Путин готов пойти на перемирие. Тем не менее условия, при которых ему придется это сделать, могут быть ближе, чем он думает.

Российский диктатор все еще не рассматривает Украину, как отдельное государство. В связи с этим он продолжает пытаться захватить страну и сменить в ней режим, уверен Дирлав.

Экс-глава MI6 рассказал, что у Путина появятся мотивы согласиться на прекращение огня только после серьезных изменений в России. По его словам, они могут произойти как внутри страны, так и под давлением США.

Уязвимыми местами Путина остаются его власть, отношения с клептократией, состояние экономики РФ и стойкость армии, поделился Дирлав. Он считает, что абсолютная власть диктатора означает и абсолютную ответственность. Именно поэтому глава России сейчас находится в шатком положении.

Экс-глава MI6 уверен в том, что режим Путина начнет разрушаться, когда война перестанет приносить ожидаемых доходов его окружению. Он заявил, что это уже начинает происходить.

"По мере того, как экономика будет пробуксовывать, а денежные резервы России будут близки к исчерпанию, вероятность серьезных потрясений в масштабах страны будет неумолимо расти", - написал Дирлав.

Более того, в этом году военный потенциал России достигнет пика. После этого, согласно обоснованному прогнозу, он будет заметно снижаться, заверил экс-глава MI6.

Трампу же остается определиться со своей стратегией. Он может усилить военную поддержку Украины, поскольку Россия приближается к своей переломной военной точке, или усилить санкции против стран, которые поддерживают экономику Москвы, покупая ее нефть и газ, поделился эксперт.

Дирлав предупредил, что ни один из этих вариантов не даст результата, на который рассчитывает Трамп. Ему не удастся избежать смертей на поле боя и остановить войну в максимально сжатые сроки.

Тем не менее вторичные санкции против друзей Путина, особенно против Китая, являются мощным оружием, считает экс-глава MI6. По его словам, пока не существует быстрого способа заставить Путина согласиться на прекращение огня.

Путин все еще рассчитывает, что Трамп добьется уступок от Украины

Ранее в Bloomberg писали, что Россия все еще рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп заключит для страны приемлемое мирное соглашение. В это же время Москва готова продолжать войну, если переговоры не дадут результата.

Собеседники издания также говорят, что Кремль не обеспокоен угрозой Трампа ввести карательные вторичные санкции на российскую нефть из-за отсутствия прогресса в вопросе окончания войны.

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