По предварительным данным, пострадали шесть человек.

На Манхэттене в Нью-Йорке автомобиль врезался в группу протестующих из движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Об этом сообщил представитель Управления полиции Нью-Йорка, передает Голос Америки.

Инцидент произошел примерно в 16 часов в пятницу. Пострадавшие не получили травм и повреждений, угрожающих их жизни. Водитель автомобиля остался на месте происшествия.

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По предварительным данным, пострадали шесть человек.

По информации телеканала ABC, в результате ДТП пострадали семь человек, некоторые из них были госпитализированы.

За рулем автомобиля оказалась женщина, полицейские провели допрос и сочли ее действия непреднамеренными.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько участников акции.

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Автор: Александр Топчий