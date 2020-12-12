На Манхэттене в Нью-Йорке автомобиль врезался в группу протестующих из движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").
Об этом сообщил представитель Управления полиции Нью-Йорка, передает Голос Америки.
Инцидент произошел примерно в 16 часов в пятницу. Пострадавшие не получили травм и повреждений, угрожающих их жизни. Водитель автомобиля остался на месте происшествия.
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По предварительным данным, пострадали шесть человек.
По информации телеканала ABC, в результате ДТП пострадали семь человек, некоторые из них были госпитализированы.
За рулем автомобиля оказалась женщина, полицейские провели допрос и сочли ее действия непреднамеренными.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько участников акции.
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