В том случае, если беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"После того, как неделю назад Россия начала жестокую атаку, почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине", - говорится в сообщении.

Так, более половины из них (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 - в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.

ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

"Если конфликт продлится долго, или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года. Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока", - сообщают в ведомстве.

Лица без гражданства или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

Напомним, группа иностранных программистов запустила платформу по поиску бесплатного жилья в Европе для беженцев из Украины. Так, украинские беженцы смогут связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением.

Вас также могут заинтересовать новости: