Сайт доступен с компьютера или смартфона / Иллюстрация REUTERS
Группа иностранных программистов запустили платформу по поиску бесплатного жилья в Европе для беженцев из Украины.
Сайт ua.eu4ua.org уже работает.
Украинские беженцы смогут связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением. Сайт доступен с компьютера или смартфона.
"Если эта инициатива сможет сделать жизнь хотя бы одного ребенка менее болезненной, это будет означать, что мы добились своей цели и мы будем продолжать развивать проект и помогать украинскому народу", — отметил Алекс Хернандез, один из авторов проекта.
Скриншот ua.eu4ua.org
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.