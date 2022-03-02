Украинские беженцы смогут связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением.

Группа иностранных программистов запустили платформу по поиску бесплатного жилья в Европе для беженцев из Украины.

Сайт ua.eu4ua.org уже работает.

Украинские беженцы смогут связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением. Сайт доступен с компьютера или смартфона.

"Если эта инициатива сможет сделать жизнь хотя бы одного ребенка менее болезненной, это будет означать, что мы добились своей цели и мы будем продолжать развивать проект и помогать украинскому народу", — отметил Алекс Хернандез, один из авторов проекта.

Война против Украины: