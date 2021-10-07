Такие запреты сильно ударят по певцам и музыкантам, которые теряют возможность зарабатывать себе на жизнь.

Движение "Талибан", недавно запретившее в Афганистане длинные прически и селфи, установило новые правила проведения свадеб. Теперь праздники будут проходить без живой музыки.

Об этом сообщило издание Afghanistan International.

6 октября стало известно, что талибы провели встречу по вопросам пропаганды добродетели. На эту встречу пришли также 14 владельцев гостиничного бизнеса в Кабуле. "Талибан" запретил исполнение живой музыки на свадьбах, а также выдвинул новое требование.

Люди, которые приходят на празднование заключения брака, будут разделены на два зала - мужской и женский. Кроме этого, талибы запретили проведение свадьбы перед трапезой.

Ранее губернаторы пытались удовлетворить требование "Талибана" и разделяли свадебные залы специальной перегородкой. Однако участники движения заявили, что мужчины все равно слышат голоса женщин, а женщины также могут услышать через "перегородку", о чем говорят мужчины. Поэтому талибы запретили проведение свадеб в одном зале, теперь мужчины и женщины будут сидеть на праздновании полностью отдельно.

Читайте также"Талибан" отправит к границам Афганистана батальоны смертниковСообщается, что новый запрет "Талибана" не только нарушает права людей. Музыканты и певцы, которые зарабатывали себе на хлеб выступлениями на свадьбах, полностью потеряли возможность выполнять свою работу. Поэтому артисты не смогут обеспечивать себя и свои семьи, их финансовые сложности могут стать серьезной проблемой.

Захват власти в Афганистане - что известно

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

3 октября у мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибли люди. Уже 5 октября талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".

Автор: Полина Кузенко