Белый дом в последнюю минуту разработал стратегию поддержки Украины.

Украина получит от США еще один масштабный пакет военной помощи до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан во время встречи с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, пишет The Guardian.

Салливан сообщил, что Белый дом в последнюю минуту разработал стратегию поддержки Украины, включающую масштабные санкции против России, а также "лавину" военной помощи Украине.

В частности, на встрече с Ермаком, которая длилась более часа, Салливан пообещал к середине января предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

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США также пообещали помощь в обучении украинских военных на объектах за пределами Украины. Кроме того, The Guardian пишет о почти достигнутой договоренности о выделении 20 млрд в виде кредитов, которые будут обеспечены доходами от замороженных российских активов.

"Это делается для того, чтобы усложнить возможности России по поддержанию военных действий и усилить позиции Украины за столом переговоров, что может заложить основу для будущего урегулирования", - говорится в статье.

Помощь США Украине

Как писал Reuters, советники Трампа планируют принудить Москву и Киев к переговорам с помощью "пряников и кнутов", включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если президент России Владимир Путин откажется.

В то же время в ЕС заявили, что готовы финансово компенсировать выход Соединенных Штатов из долгосрочного многостороннего соглашения о предоставлении Украине помощи на 50 миллиардов долларов для поддержки ее борьбы с Россией.

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