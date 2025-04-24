Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф снова полетит к российскому диктатору в Москву говорить об Украине. Ранее, после его предыдущего визита в Москву, Уиткофф назвал переговоры с Россией "убедительными". По его словам, в Кремле обсуждались шаги, которые могли бы завершить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса". А, кроме того, он заявил, что ключ к мирному соглашению "вращается вокруг пяти территорий".

Но, что Украине дали прямые переговоры США с РФ? Ничего хорошего. Только хуже.

Кроме появления новых иллюзий и их быстрого развенчания, происходит еще и усиление террористических обстрелов мирного населения. Под информационный шум переговоров совершаются все новые и новые военные преступления. Без выводов для руководства США...

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"Ну, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась, мне все равно, - сказал вчера вечером Трамп. - Если они оба будут счастливы, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу иметь никаких фаворитов. Я хочу, чтобы сделка была заключена". Поэтому Уиткофф снова поедет в Москву пожимать кровавые руки Путину и его банде.

Что может дать выход США из переговорного процесса, которым они нас пугают? Как минимум, исправление искаженной конфигурации, когда РФ не скрывает, что в Украине она воюет со всем Западом, прежде всего с США, а Белый дом делает вид, что это его не касается. "Это не наша война" сказано неоднократно.

Конечно, США не будут вступать в войну на нашей стороне, но они не смогут вступить в войну и на стороне РФ. Они обиженно отойдут в сторону, и это будет политическая капитуляция администрации Трампа.

Моральная же капитуляция произошла относительно недавно, этой весной.

Что касается продолжения американской помощи, здесь уже давно ясно, что нам не на что надеяться, кроме выполнения контрактов. Администрация Трампа ничего не даст сверх того, что было законтрактовано ее предшественниками. Да и то сомнительно, поскольку Трамп видит себя и позиционирует США не как партнера или, не дай Бог, союзника Украины, а именно как посредника, равноудаленного от обеих сторон. С нескрываемым стремлением начать наконец бизнес с Кремлем после достигнутого "урегулирования".

Отсюда и раздражение нынешнего (временного) хозяина Белого дома. Наша неуступчивость портит ему коммерческий аппетит.

И это - главный мотив, почему Европа противостоит плану Трампа вместе с Украиной. Чтобы не допустить еще худшего: пакта Трампа - Путина, и не попасть под раздачу вместе с Украиной.

Поэтому не надо нас пугать разочарованиями Трампа и выходом США из переговоров. Мы его не просили туда заходить. США не нужны Украине в качестве посредника, они нужны в качестве партнера. И смогут им снова стать, по крайней мере, после изменения ситуации в Конгрессе. То есть, не позднее выборов осенью следующего года. Но до этого надо еще дожить.

Владимир Горбач, аналитик института Евроатлантического сотрудничества