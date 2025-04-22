Издание NYP со ссылкой на чиновников, знакомых с деталями мирного соглашения, сообщает, что Украина якобы готова отказаться от части оккупированных Россией территорий, если это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". В материале говорится, что ""де-факто" означает: мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что [Украина] откажется от нее навсегда. "Де-юре" означает: мы признаем, что [россияне] захватывают эту землю, и мы никогда больше ее не увидим".

Уверен, что Кремль довел до новой администрации США все свои "хотелки" еще 18 февраля 2025 года, когда в Эр-Рияде при посредничестве министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана аль-Сауда и советника по национальной безопасности Мосаада бин Мухаммеда аль-Айбана впервые встретились специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц с помощником президента России Юрием Ушаковым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сказать, что американская сторона была потрясена прихотям Кремля, это ничего не сказать. Ведь здесь были все требования, которые ранее озвучивались Путиным: и денацификация, и демилитаризация, и не вступление Украины в НАТО и, разумеется, международное признание российскими всех оккупированных украинских земель, включая Крым.

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Собственно, Трамп и его окружение оказались в ловушке, в которую попали исключительно по своей вине.

Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в сторону Путина и России, которые ими озвучивались еще задолго до начала переговоров. Наконец, Москва замечталась и наружу вылезла вся российская имперская сущность...

...Теперь, как мне кажется - здесь я перехожу уже к предположениям - администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины, организовывая различные вбросы на тему территориальных уступок с нашей стороны. Мол, без них невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира.

Соответственно, со стороны Киева должно сохраняться категорическое неприятие любых, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках Украины в обмен на мир. Потому что понятно, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего украинского государства.

В то же время, поскольку такие провокации будут продолжаться, украинской власти и политикам следует давать жесткий отпор в каждом случае, когда за ними будут стоять реальные политики.

Здесь целесообразно сказать, что Меджлис крымскотатарского народа исходит из неприемлемости как варианта признания "де-факто" контроля России над Крымом, так и, тем более, варианта международного признания российского статуса Крыма.

Наша позиция, которая полностью опирается на международное право и абсолютно соответствует национальному законодательству Украины, заключается в следующем: Крым является родиной коренного крымскотатарского народа и неотъемлемой частью Украины. Соответственно, никто и ни при каких обстоятельствах не может решать судьбу Крыма, кроме украинского государства и крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров, украинский крымскотатарский политик и общественный деятель