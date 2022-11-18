В Беларуси дали два года колонии общего режима 68-летнему Александру Потапову за комментарии об обстреле Киева в соцсети "Одноклассники".
Жителя Витебска обвинили в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный центр "Вясна".
Потапов – уроженец Украины, который с 1997 года живет в Витебском районе и имеет гражданство Беларуси.
Во время обстрела Киева оккупационными войсками мужчина потерял дочь. Кроме того, его несовершеннолетняя племянница осталась без ноги. 8 и 16 июля Потапов разместил в соцсети два комментария о запуске ракет с территории Беларуси в сторону Украины. Экспертиза сочла его упоминания Лукашенко "оскорбительными".
С 25 августа мужчина находится под стражей. На одном из судебных заседаний он заявил, что все время плохо себя чувствует, чувствует тяжесть в голове, слабость и вынужден принимать обезболивающие средства. Ему обещали обследование в медицинском стационаре, но уже почти три месяца он находился в жестких условиях заключения в штрафном изоляторе.
На суде Потапов полностью признал свою вину.
Преследования в Беларуси
Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси задержали волонтерку, устроившую праздник для беженцев из Украины.
Кроме того, суд в Беларуси приговорил к году колонии женщину, которая болеет туберкулезом. Она сказала правоохранителям, что "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".
Также стало известно, что режим Лукашенко включил лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Живет" в перечень нацистских организаций, структур, символики и атрибутики.