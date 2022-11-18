На суде мужчина полностью признал свою вину.

В Беларуси дали два года колонии общего режима 68-летнему Александру Потапову за комментарии об обстреле Киева в соцсети "Одноклассники".

Жителя Витебска обвинили в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный центр "Вясна".

Потапов – уроженец Украины, который с 1997 года живет в Витебском районе и имеет гражданство Беларуси.

Видео дня

Во время обстрела Киева оккупационными войсками мужчина потерял дочь. Кроме того, его несовершеннолетняя племянница осталась без ноги. 8 и 16 июля Потапов разместил в соцсети два комментария о запуске ракет с территории Беларуси в сторону Украины. Экспертиза сочла его упоминания Лукашенко "оскорбительными".

С 25 августа мужчина находится под стражей. На одном из судебных заседаний он заявил, что все время плохо себя чувствует, чувствует тяжесть в голове, слабость и вынужден принимать обезболивающие средства. Ему обещали обследование в медицинском стационаре, но уже почти три месяца он находился в жестких условиях заключения в штрафном изоляторе.

На суде Потапов полностью признал свою вину.

Преследования в Беларуси

Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси задержали волонтерку, устроившую праздник для беженцев из Украины.

Кроме того, суд в Беларуси приговорил к году колонии женщину, которая болеет туберкулезом. Она сказала правоохранителям, что "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".

Также стало известно, что режим Лукашенко включил лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Живет" в перечень нацистских организаций, структур, символики и атрибутики.

Вас також можуть зацікавити новини: