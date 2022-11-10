Этот лозунг давно стал традиционным приветствием в беларуских патриотических кругах.

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко включил лозунг "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве" в перечень нацистских организаций, структур, символики и атрибутики.

В постановлении МВД страны №271 говорится, что это якобы лозунг "30-й дивизии Ваффен-СС, которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Беларуской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях". Таким образом беларусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.

Однако, сообщает "Радыё Свабода", неясно, будет ли считаться "нацистским" лозунг без поднятия правой руки, и ответом будет не "Жыве!", а "Жыве вечна!", что также часто используется.

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Отмечается, что эти лозунги давно стали традиционным приветствием в беларуских патриотических кругах.

В связи с этим режим Лукашенко уже много лет пытается с помощью пропаганды привязать национальные символы Беларуси, появившиеся задолго до Второй мировой войны, к орудиям и символам нацистов. При этом факт тесного военно-политического сотрудничества СССР и нацистской Германии перед войной умалчивается.

"Жыве Беларусь!": история лозунга

Считается, что лозунг берет истоки от пароля повстанческого движения 1863-1864 годов: "– Каго любіш? – Люблю Беларусь. — То ўзаемна".

В современном виде выражение "Жыве Беларусь!" впервые прозвучало в стихотворении Янки Купалы "Это крик, что живет Беларусь", написанном в 1905-1907 гг.

После Второй мировой войны "Жыве Беларусь!" активно использовался беларускими эммигрантами.

В 2021 году МВД Беларуси предложило приравнять этот лозунг, используемый оппозицией, к нацистской символике.

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