Подозреваемую задержали на вокзале, когда она ехала в больницу лечиться от туберкулеза.

Суд в Беларуси приговорил к году колонии женщину, болеющую туберкулезом. Она сказала правоохранителям, что "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".

По данным правозащитной организации "Вясна", во время инцидента женщина была пьяна.

"3 ноября в суде г. Молодечно и Молодечненского района судья Вадим Петрусевич признал Людмилу Самак виновной по ст. 368 (оскорбление президента) УК. Он приговорил ее к году лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что осужденная жительница Крупского района болеет туберкулезом и хроническим алкоголизмом. При этом у нее уже есть несколько судимостей.

Ее задержали на вокзале в Молодечно 19 сентября 2021 года по пути в инфекционную больницу, где лечится от туберкулеза. Она употребляла алкоголь на скамейке, когда к ней подошли сотрудники полиции.

Женщина стала кричать и ругаться. Камеры полицейских зафиксировали, как она выкрикивала, что Лукашенко "козел, он платит своим милиционерам, которые ничего не делают".

Аресты в Беларуси - что известно

Режим Лукашенко всячески помогает президенту России Владимиру Путину вест войну против Украины. При этом самопровозглашенный президент Беларуси показательно наказывает всех, кто выступает против него.

На фоне информации о том, что Минск может объявить войну Украине, в Беларуси активизировались "рельсовые партизаны". Они умышленно повреждали железнодорожную инфраструктуру, чтобы помешать поставкам российского оружия, боеприпасов и живой силы для войны против Украины.

В связи с этим в Беларуси одобрили поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют применить смертную казнь "за покушение на совершение актов терроризма". После этого Могилевский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела жителя Осиповичей Алексея Шишковца, которого обвинили в терроризме, а также в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Кроме того, в Беларуси открыли уголовные дела в отношении высокопоставленных деятелей оппозиции, в том числе Светланы Тихановской.

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