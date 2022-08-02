Это почти в 15 раз больше, чем было заморожено в марте.

Власти Бельгии заморозили около 50,5 миллиарда евро активов, которые принадлежат российским физлицам, компаниям или организациям, попавшим под санкции Евросоюза после вторжения РФ в Украину.

Об этом рассказал газете De Tijd представитель Министерства финансов Бельгии Фрэнсис Адинс.

Отметим, что в последний раз Бельгия публиковала информацию о замороженных российских активах еще в марте. Тогда она заблокировала 3,5 миллиарда евро, что почти в 15 раз меньше, чем сейчас.

Бельгия, в частности, заморозила наличные деньги и акции, которые находятся на ее территории. Они принадлежат 1129 физическим лицам и 110 компаниям из РФ. В Минфине Бельгии отказываются раскрывать, кому принадлежат заблокированные активы.

"Мы можем сказать только то, что заморозили большие суммы активов лицам, которые были в последних волнах санкций", - рассказал Адинс.

По его словам, речь идет о шестом и седьмом пакетах.

Напомним, ранее в Евросоюзе рассказали, развалится ли РФ под действием санкций.

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