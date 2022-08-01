Стоимость разрыва с Западом будет для России чрезвычайно высокой.

В Евросоюзе предостерегают от надежд на то, что РФ упадет под давлением западных санкций.

Об этом говорится в документе, в котором глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель анализирует влияние санкций ЕС на экономику России и ее геополитическое положение.

Он выражает уверенность, что стоимость разрыва с Западом будет для России чрезвычайно высокой.

"Рассчитывать на тотальный коллапс под действием санкций - даже если они не только необходимы, но и действенны - обманчиво. Правда заключается в том, что пока Россия имеет значительные природные ресурсы, особенно нефть, ее режим будет находить средства для выживания", - пишет чиновник.

Боррель считает, что экономические санкции непременно приведут к ухудшению уровня жизни в России и не дадут ее экономике развиваться.

Он прогнозирует, что РФ будет вынуждена двигаться в сторону Китая и больше полагаться на сотрудничество с ним.

"Российскому режиму придется вместо процветания выбрать политическое выживание под китайским крылом. В Китае поняли, что интеграция в мировую экономику является предпосылкой для расцвета, тогда как Путин делает противоположный выбор", - пишет Боррель.

Боррель убежден, что единственной перспективной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика, и поэтому Китай не будет жертвовать своими интересами ради дружбы с РФ.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в ЕС вступило в силу эмбарго на российский уголь.