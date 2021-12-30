По словам Путина, учения могут пройти в феврале или марте.

В Беларуси проведут совместные учения с Россией в 2022 году.

Эту информацию подтвердили Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на официальной части встречи 29 декабря, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он давно просил российского президента не останавливаться в сотрудничестве в оборонной отрасли и военно-промышленном комплексе.

"Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем. ... Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - заявил Александр Лукашенко.

Путин в свою очередь сообщил о проведении учений.

"Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат", - сказал российский президент.

Как сообщал УНИАН, ранее в России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.

А одиозный российский политик Владимир Жириновский снова сделал громкое заявление в адрес Украины и европейских стран: призвал устроить бомбежку в новогоднюю ночь.

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