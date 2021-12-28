Комиссия приняла такое решение единогласно.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко человеком года. Комиссия единогласно прияла решение.

Об этом сообщает пресс-служба Центра.

"Главного коррупционера" выбирали из 1167 кандидатов. Впервые за десятилетие члены комиссии приняли решение единогласно.

"Это был знаменательный год для коррупции, но Лукашенко выделяется из толпы", – заявил соучредитель OCCRP и один из судей комиссии Дрю Салливан.

Читайте такжеСанкции и больше оружия: в США сенаторы озвучили меры по сдерживанию РФЛукашенко удостоили данного звания за следующие заслуги:

организация потоков госсредств олигархам, близким к его семье;

принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем;

создание миграционного кризиса с помощью беженцев на границе Беларуси с ЕС;

распространение дезинформации о коронавирусе и методах лечения.

"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих – и все это с помощью и одобрения Кремля", – указано в сообщении.

Кто еще получал звание "главного коррупционера"

2014 - президент России Владимир Путин;

2015 - президент Черногории Мило Джуканович;

2016 - президент Венесуэлы Николас Мадуро;

2017 - президент Филиппин Родриго Дутерте;

2018 - ДАНСКЕ БАНК;

2019 - премьер-министр Мальты Джозеф Мускат;

2020 - президент Бразилии Жаир Болсонару.

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В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования правоохранительными органами Лукашенко.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

27 декабря стало известно, что опубликовали проект изменений и дополнений в конституцию Беларуси от созданной Александром Лукашенко Конституционной комиссии.

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