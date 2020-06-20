Протесты в Беларуси: силовики задержали почти 100 человек

Протестные акции возобновились в пятницу вечером в Минске и других городах Беларуси.

В разных городах Беларуси 19 июня состоялись акции против задержаний активистов, во время которых правоохранители задержали более 100 человек.

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Как сообщает Радио Свобода, среди задержанных журналисты РС Александра Дынько и Андрей Рабчик - их отпустили около 22:00.

Протестные акции возобновились в пятницу вечером в Минске и других городах Беларуси. Люди выстраивались в «цепь солидарности» в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов продлится с 5 по 14 июля.

Критики Александра Лукашенко указывают, что никакие белорусские выборы за последние 20 лет нельзя назвать свободными или справедливыми.

В центре столицы Беларуси Минска 18 июня состоялся почти 7-часовой пикет представителей оппозиции за поддержку арестованных активистов.

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