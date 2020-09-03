Запад побаивается по поводу возможного вмешательства России в дела Беларуси.

Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин договорились об уплате энергоносителей. Однако детали в России решили не раскрывать.

Об этом сообщает государственное издание Белта.

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«Хотел бы поздравить решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросами, связанными с оплатой энергоносителей. Мы достигли всех договоренностей», - заявил Мишустин.

Раскрывать суть договоренностей и конкретные решения Мишустин не стал, отмечает Белта. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ заинтересована в выводе отношений с Беларусью на новый уровень и их «наполнении новым содержанием».

Приезд Мишустина в Беларусь: что известно

Встреча российского премьера с Лукашенко состоялась сегодня во Дворце Независимости в Минске. В рамках визита Мишустин также должен переговорить с главой белорусского правительства.

Во время разговора с россиянином Лукашенко, в частности, заявил о якобы фальсификации отравления Навального, снова вспомнил Украину и пригрозил соседним странам армией.

В ответ Лукашенко поедет в Москву повидаться с Путиным, где «расставит все точки над «і».

Запад побаивается по поводу возможного вмешательства России в дела Беларуси в связи с протестами. Новые подозрения ЕС выразил после заявления Путина о формировании резерва силовиков по просьбе Лукашенко для разгона протестующих.

В США же ответили, что накажут РФ в случае военного вторжения в Беларусь.

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Автор: Яна Ставская