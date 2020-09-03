По его словам, вооруженные силы взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне массовых протестов против результата президентских выборов заявил, что страна развернула практически половину своих вооруженных сил.

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Как сообщает БЕЛТА, такое заявление Лукашенко сделал на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал Лукашенко.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Официально известно о трех погибших протестующих, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушение прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада.

Протестные акции проходят в стране ежедневно. Протестующих задерживают.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

Глава Кремля Владимир Путин поддержал Лукашенко и назвал его легитимным президентом Беларуси.

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

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Автор: Дмитрий Захаров