Сейчас Вашингтон хочет внести в санкционный пакет семерых граждан Беларуси.

Вашингтон может рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России, если она открыто будет вмешиваться силовым способом в ситуацию с протестами в Беларуси.

Об этом Reuters сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Госдепа США.

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Сейчас, по словам чиновника, США рассматривают санкции против семи граждан Беларуси, которые, по мнению Вашингтона, связаны с фальсификацией президентских выборов в Беларуси.

"У нас есть группа из 7 человек, над которой мы работаем вместе с Минфином, чтобы получить пакет доказательств для введения санкций", – ответил он.

Собеседник добавил, что это пока минимальные усилия, чтобы «не только пристыдить, но и доказать, что когда люди крадут выборы и применяют силу в отношении мирных протестующих, должна быть какая-то ответственность».

Санкции против виновных за разгон и убийство мирных протестующих уже согласился ввести Евросоюз. А Литва заявила о национальных санкциях в отношении Лукашенко.

Кроме того, Европа не признает выборы президента Беларуси свободными и сомневается в действующем статусе самого Лукашенко.

В ответ на давление со стороны Запада белорусский глава все чаще выходит на связь с Путиным, с которым он договорился «действовать сообща» в случае усиления протестов в стране. 27 августа Путин подтвердил формирование на территории РФ отряда из силовиков для разгона акций протеста, если этого захочет Лукашенко.

Некоторое время Россия была посредником между диалогом Европы и Лукашенко. Сейчас же – на дипломатическом поле – жалобы о якобы вмешательстве других стран в ситуацию в Беларуси звучат чаще от Москвы, чем от Минска.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

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Автор: Яна Ставская