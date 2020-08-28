В Евросоюзе заявили, что Беларусь не должна стать геополитической проблемой.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель надеется, что Россия не предпримет военного вмешательства в ситуацию в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сообщил на пресс-конференции в Берлине после неформального заседания глав МИД стран - членов ЕС, которое состоялось 27-28 августа. Пресс-конференция транслировалась на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

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В частности, Борреля спросили, будет ли для Евросоюза приемлемым и какой будет реакция ЕС, если российские силы безопасности зайдут на территорию Беларуси для "стабилизации" ситуации в стране.

"На прошлой неделе я разговаривал с министром Лавровым относительно Беларуси. Беларусь не является геополитической проблемой, Беларусь не должна быть геополитической проблемой. Беларусь не должна быть второй Украиной. Белорусский народ не обсуждает то, к кому они хотят быть ближе - к России или к ЕС. Это не вопрос", - заявил Боррель и добавил, что прежде всего речь идет о демократии, свободе и правах человека внутри Беларуси.

"И я много раз слышал от России мантру, что это внутренний, национальный вопрос для Беларуси, и они не хотят внешнего вмешательства", - заявил Боррель.

По его словам, исключительно от белорусского народа зависит вопрос определения их собственного будущего.

"Если Россия верит в независимость и суверенитет национальных государств – тогда она будет уважать желание демократии, что требует белорусский народ", - заявил Боррель.

Также вице-президент Еврокомиссии обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина, который пока "не рассматривает необходимым любое вмешательство".

"И я надеюсь, что это то, что должно произойти. Я думаю, что и Россия хорошо знает, и я очень надеюсь, что вмешательство, которое вы предполагаете, далеко от реальности", - сказал Боррель.

Что предшествовало?

Сегодня, 28 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что наличие резерва правоохранителей, которых Россия готова отправить в Беларусь, прописано для РФ в двух договорах: Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве.

Однако, по его словам, в Кремле исходят из того, что России не придется отправлять своих правоохранителей для подавления протестов, вспыхнувших после президентских выборов в Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко