Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси / Фото: REUTERS

Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области, передает БЕЛТА.

Он заявил, что на обстановку в Беларуси «в большей мере влияют внешнее вмешательство» во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", – заявил Лукашенко.

Он пожаловался, что Беларусь оказалась «один на один с агрессией извне», и выразил благодарность российской стороне за поддержку, «иначе стране было бы сейчас непросто».

"Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", - сказал Лукашенко.

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Автор: Андрей Василюк