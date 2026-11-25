Проверка охватывает все регионы страны.

Беларусь проверяет готовность отрядов народного ополчения во всех регионах страны, в частности в Витебской области, граничащей с Латвией и Литвой. Об этом сообщают государственные белорусские СМИ.

Помимо проверки готовности, белорусский диктатор Александр Лукашенко утвердил указы, которыми вводится ежегодное проведение учебных сборов ополченцев и предоставление им статуса военнослужащих на этот период.

Именно в приграничной Витебской области Беларусь планирует проверить систему формирования и подготовки народного ополчения. Эта проверка должна дать понимание – готовы ли местные отряды народного ополчения выполнять поставленные перед ними задачи.

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Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что в стране необходимо расширять сеть таких формирований. В частности, в Витебской области он призвал создать отряды народного ополчения при сельских советах в связи с соседством Беларуси со странами НАТО.

Что этому предшествовало

Отметим, что эта проверка проходит на фоне открытой угрозы РФ в адрес другой страны Балтии – Эстонии. В российском МИД заявляли, что Эстония якобы совершает "провокационные действия" и проводит "репрессивные меры против русскоязычного населения". Эти действия якобы привели к тому, что РФ и Эстония находятся на грани развязывания открытой войны, добавили в российском МИД.

Отметим, что страны Балтии активно готовятся к возможному вторжению РФ, а вероятно, и Беларуси, на свою территорию. По данным Politico, Эстония уже разработала стратегию, которая позволит правительству управлять страной из-за рубежа в случае оккупации.

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