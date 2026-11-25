В частности, Кремль обвиняет Таллинн в русофобии и поддержке Украины.

Министерство иностранных дел РФ обвинило Эстонию в "провокационных действиях" против Москвы, которые, по мнению Кремля, привели к тому, что страны находятся на грани развязывания открытой войны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте российского ведомства.

Это заявление стало реакцией Кремля на то, что Эстония обвинила РФ в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллинном, а также на решение эстонского правительства закрыть в связи с этим пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря. В МИД РФ назвали такое решение "русофобским" и пригрозили последствиями.

"Закрытие государственной границы, прежде всего, нанесет очередной удар по эстонской экономике и обернется бумерангом как для самого Таллинна, так и для его союзников по ЕС и НАТО. Очередная антироссийская выходка эстонской стороны пополняет список многочисленных враждебных действий, предпринятых этим прибалтийским государством за последние годы. Эстонскому дипломату вновь было указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией", – говорится в сообщении.

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Также в сообщении Москва обвиняет Таллинн в поддержке Киева и якобы предоставлении воздушного пространства для пролетов украинских дронов. Кроме того, заявляется, что Эстония якобы пытается создавать препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море. А в октябре страна ввела запрет на транзит российского и белорусского зерна через эстонскую территорию.

Кроме того, Россия повторила нарративы, которые ранее продвигала в отношении Украины. Якобы в Эстонии "набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных" и тех, кто "не готов слепо следовать официальным нарративам властей о тотальном очернении России".

"Таллинн прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре. В своих полицейских методах власти не гнушаются даже принудительных мер и угрозы полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви", – добавили в МИД РФ.

Политика Эстонии в отношении России

Напомним, Эстония активно поддерживает право Украины на оборону от российской агрессии. В частности, после поражения российского судна "Sparta II" в Финском заливе в Эстонии заявили, что это проявление самообороны Украины в войне, развязанной Россией. Там также заявили, что такие удары – это последствия российской агрессии против Украины.

Параллельно с этим Эстония ведет активную подготовку к возможному вторжению РФ. По данным Politico, страна уже разработала стратегию, которая позволит правительству управлять страной из-за рубежа в случае оккупации.

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