Александр Лукашенко хочет запретить бело-красно-белые флаги, с которыми граждане выходят на акции протеста.
Об этом сообщает TUT.BY.
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"И открыто говорю, что это – фашистская символика... Когда у нас были бчб-флаги, которые у нас националисты продавили, я категорически был против. Ну, избрали, я стал президентом, мгновенно внес вам на референдум: решайте – вот одна символика, вот другая. Какую выберете, такая и будет. Большинство поддержало действующую государственную символику", - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что бело-красно-белые флаги "приберут".
"Сделаем это красиво. И прежде всего разъясним, вбивая в голову людям, что этого делать нельзя", – заявил Лукашенко.
Государственный VS исторический флаг Беларуси
- Бело-красно-белый флаг действительно стал символом протестов в Беларуси.
- Но он является еще и историческим национальным флагом страны. В 1918 году он был знаменем Белорусской Народной Республики, а в 1991-1995 – государственным уже независимой Беларуси. С 1995 года, по результатам народного референдума, его заменили на красно-зеленый.
- 19 августа Лукашенко перепутал его с польским и заявил об очевидном вмешательстве в события Беларуси соседних государств.
- С тех пор белорусов задерживали и даже убивали за флаг во время протестов.
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