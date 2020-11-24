Лукашенко назвал бело-красно-белые флаги "фашистскими".

Александр Лукашенко хочет запретить бело-красно-белые флаги, с которыми граждане выходят на акции протеста.

Об этом сообщает TUT.BY.

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"И открыто говорю, что это – фашистская символика... Когда у нас были бчб-флаги, которые у нас националисты продавили, я категорически был против. Ну, избрали, я стал президентом, мгновенно внес вам на референдум: решайте – вот одна символика, вот другая. Какую выберете, такая и будет. Большинство поддержало действующую государственную символику", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что бело-красно-белые флаги "приберут".

"Сделаем это красиво. И прежде всего разъясним, вбивая в голову людям, что этого делать нельзя", – заявил Лукашенко.

Государственный VS исторический флаг Беларуси

Бело-красно-белый флаг действительно стал символом протестов в Беларуси.

Но он является еще и историческим национальным флагом страны. В 1918 году он был знаменем Белорусской Народной Республики, а в 1991-1995 – государственным уже независимой Беларуси. С 1995 года, по результатам народного референдума, его заменили на красно-зеленый.

19 августа Лукашенко перепутал его с польским и заявил об очевидном вмешательстве в события Беларуси соседних государств.

С тех пор белорусов задерживали и даже убивали за флаг во время протестов.

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Автор: Яна Ставская