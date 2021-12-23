По словам Джо Байдена, он готов к тому, что его соперником станет Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден заявил, что вновь будет баллотироваться в 2024 году, если будет "в добром здравии", добавив, что он жаждет, чтобы его конкурентом стал Дональд Трамп.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ведущему программы новостей на канале АВС Дэвиду Мьюиру, сообщает Голос Америки.

Президент сказал, что он вновь выставит свою кандидатуру, если его здоровье не ухудшится.

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Отвечая на вопрос, готов ли он конкурировать с Трампом, если экс-президент станет кандидатом от Республиканской партии, Байден отметил: "Почему бы мне не выставить кандидатуру против Дональда Трампа? Это увеличит шансы на мое участие в выборах".

Вместе с тем 79-летний Байден допустил некоторую неопределенность в своем ответе на вопрос о возможном участии в выборах.

"Я очень уважаю судьбу. Она вмешивалась в мою жизнь много раз. Если я буду здоров, как сейчас, я снова буду баллотироваться", - сказал он в интервью журналисту телеканала ABC News.

Как сообщал УНИАН, Джо Байден стал 46-м президентом США 20 января 2021 года, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом страны за всю историю.

За первые два дня на посту президента Байден подписал 17 указов - больше чем большинство последних президентов за первые 100 дней. К третьему дню своего президентства Джо Байден отменил ряд указов Дональда Трампа: остановил выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, строительство стены на границе с Мексикой, разрешил гражданам из ряда мусульманских и африканских стран въезд в США и отменил строительство нефтепровода Keystone XL по просьбе экологов. 31 августа 2021 вывел американские войска из Афганистана.