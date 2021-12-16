В России о сроках пока не говорят.

Президент США Джо Байден сообщил, что собирается поучаствовать в еще одних американо-российских переговорах.

Стенограмма его ответа журналистам опубликована на сайте Белого дома.

Один из корреспондентов спросил Байдена, есть ли необходимость в еще одном саммите США и РФ.

"У нас будет продолжительный разговор", - ответил американский лидер.

Читайте такжеБайден пригрозил Путину "ужасной ценой" в случае вторжения РФ в УкраинуВ свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в комментарии ТАСС, что возможность разговора существует, но сроки пока не определены.

Как сообщал УНИАН, Байден и Путин ранее пообщались по видеосвязи 7 декабря. Разговор продолжался около двух часов, а основной темой стала ситуация вокруг Украины. В частности, президенты обсудили скопление российских войск у границ Украины. Байден предупредил российского коллегу о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

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Автор: Катерина Комолова