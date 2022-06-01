Россия должна заплатить за свою агрессию в Украине, отметил он.

Соединенные Штаты Америки не намерены давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.

Об этом заявил президент США в своей колонке в The New York Times.

По его словам, Вашингтон не ищет войны между НАТО и Россией, а также не хочет продлевать войну только для того, "чтобы причинить боль России".

"Несмотря на то, что я не согласен с г-ном Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве. Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска", - сказал Байден.

Также он заявил, что не намерен давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.

"Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что американцы останутся с украинским народом, потому что понимают, что "свобода не бесплатна".

"Владимир Путин не ожидал такой степени единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы поколеблемся или сломаемся, он так же ошибается", - отметил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.

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