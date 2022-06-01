Также Вашингтон продолжит поставлять современное вооружение.

Соединенные Штаты Америки передадут Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.

Об этом заявил президент США в своей колонке в The New York Times.

По его словам, их цель проста: США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.

"Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине", - сказал Байден.

Кроме того, Вашингтон продолжит поставлять Украине современное вооружение, в том числе:

противотанковые ракеты Javelin;

зенитные ракеты Stinger;

мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;

радары;

беспилотные летательные аппараты;

вертолеты Ми-17;

боеприпасы.

Также США направят Украине еще миллиарды в виде финансовой помощи, передача которой санкционирована Конгрессом.

Кроме того, Байден заверил, что продолжит сотрудничество со своими союзниками и партнерами по санкциям против России.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии", - отметил он.

Американский президент отметил, что переговоры Украины с Россией не зашли в тупик из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии.

"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении.

Также Байден отметил, что сейчас США не видит никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине.

"Хотя время от времени риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжелые последствия.", - подчеркнул он.

Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет посылать ракетные системы, которые "могут достичь территории России"

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