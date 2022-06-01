Соединенные Штаты Америки передадут Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.
Об этом заявил президент США в своей колонке в The New York Times.
По его словам, их цель проста: США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.
"Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине", - сказал Байден.
Кроме того, Вашингтон продолжит поставлять Украине современное вооружение, в том числе:
- противотанковые ракеты Javelin;
- зенитные ракеты Stinger;
- мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;
- радары;
- беспилотные летательные аппараты;
- вертолеты Ми-17;
- боеприпасы.
Также США направят Украине еще миллиарды в виде финансовой помощи, передача которой санкционирована Конгрессом.
Кроме того, Байден заверил, что продолжит сотрудничество со своими союзниками и партнерами по санкциям против России.
"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии", - отметил он.
Американский президент отметил, что переговоры Украины с Россией не зашли в тупик из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии.
"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении.
Также Байден отметил, что сейчас США не видит никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине.
"Хотя время от времени риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжелые последствия.", - подчеркнул он.
Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет посылать ракетные системы, которые "могут достичь территории России"