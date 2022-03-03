Президент РФ Владимир Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, но он ошибался.
Об этом президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден написал в Twitter.
"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас дома. Он ошибался", - отметил он.
Президент США подчеркнул, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников".
"Мы противостояли русской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности", - добавил Байден.
Как сообщал УНИАН, 2 марта 38 стран обратились в Международный уголовный суд по поводу действий России в Украине.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что уведомил президиум МУС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации.
"Наша работа по сбору доказательств началась", - отметил он.