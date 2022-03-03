Президент США подчеркнул, что"теперь свободный мир привлекает его к ответственности".

Президент РФ Владимир Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, но он ошибался.

Об этом президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден написал в Twitter.

"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас дома. Он ошибался", - отметил он.

Президент США подчеркнул, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников".

"Мы противостояли русской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности", - добавил Байден.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 38 стран обратились в Международный уголовный суд по поводу действий России в Украине.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что уведомил президиум МУС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации.

"Наша работа по сбору доказательств началась", - отметил он.