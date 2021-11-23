В Вашингтоне взволнованы ситуацией на российско-украинской границе. Именно поэтому США еще раз призывают Россию к деэскалации конфликта.

Информации о возможной виртуальной встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока нет, несмотря на заявления Кремля.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. "У меня пока нет информации о запланированной встрече. Хотя, конечно же, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена", - сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в Вашингтоне взволнованы ситуацией на российско-украинской границе. Именно поэтому Соединенные Штаты еще раз призывают Россию к деэскалации конфликта.

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"В последние недели мы активно взаимодействовали с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности с Украиной. Мы обсудили нашу обеспокоенность по военной деятельности России и жесткой риторике по отношению к Украине", — подчеркнула Псаки, передает ТСН.

Ранее в РФ анонсировали новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров о дате и формате переговоров не сообщил.

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Автор: Ирина Погорелая