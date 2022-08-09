Байден отметил, что Россия хотела ослабления НАТО, но взамен происходит его усиление.

Президент США Джо Байден подписал документы о поддержке США вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает REUTERS.

В сообщении сказано, что он в Белом доме выступил с речью и подписал документы, что одобряют вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Во время выступления Байден отметил, что Россия хотела ослабления НАТО, но вместо этого происходит его усиление.

Как сообщал УНИАН, подать заявки на вступление в НАТО Финляндию и Швецию побудило вторжение российских войск в Украину.

29 июня на саммите страны-члены официально пригласили эти страны присоединиться к Альянсу.

Столтенберг подчеркнул, что таким образом противодействие президента РФ Владимира Путина расширению НАТО провалилось.

Отметим также, что с 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины. На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.

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