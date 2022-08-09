Президент США Джо Байден подписал документы о поддержке США вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Об этом сообщает REUTERS.
В сообщении сказано, что он в Белом доме выступил с речью и подписал документы, что одобряют вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Во время выступления Байден отметил, что Россия хотела ослабления НАТО, но вместо этого происходит его усиление.
Как сообщал УНИАН, подать заявки на вступление в НАТО Финляндию и Швецию побудило вторжение российских войск в Украину.
29 июня на саммите страны-члены официально пригласили эти страны присоединиться к Альянсу.
Столтенберг подчеркнул, что таким образом противодействие президента РФ Владимира Путина расширению НАТО провалилось.
Отметим также, что с 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины. На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.